Con partidos en simultáneo: La programación de la penúltima fecha del Campeonato Nacional

La ANFP programó la penúltima fecha del Campeonato Nacional, la 33ª, con varios encuentros en simultáneo, entre los días miércoles 10 y jueves 11 de febrero.

Revisa los horarios de los encuentros:

Fecha 33

Miércoles 10 de febrero

- Deportes Antofagasta vs. O'Higgins, 10:30 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

- Santiago Wanderers vs. U. de Concepción, 18:30 horas. Estadio "Elías Figueroa".

- Unión Española vs. Deportes La Serena, 18:30 horas. Estadio Santa Laura.

- Curicó Unido vs. U. de Chile, 18:30 horas. Estadio La Granja.

- U. Católica vs. U. La Calera, 21:30 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Jueves 11 de febrero

- Coquimbo Unido vs. Everton, 18:30 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

- Colo Colo vs. Cobresal, 18:30 horas. Estadio Monumental.

- Audax Italiano vs. Deportes Iquique, 18:30 horas. Estadio Nacional.

- Huachipato vs. Palestino, 21:00 horas. Estadio CAP.