Cristian Barros: Walter Montillo es el que mejor sabe manejar los hilos en la U

El extremo uruguayo Cristian Barros, quien llegó a Universidad de Chile esta temporada, analizó el aporte al equipo de Walter Montillo, que ha sido suplente en los últimos compromisos.

"Todos sabemos lo que Walter le da al equipo, cada vez que tiene minutos es el que mejor sabe manejar los hilos en el ataque. Hay que aprovecharlo el tiempo que esté", dijo en conferencia de prensa.

Sobre su presente y haber llegado a la U, expresó que "es una oportunidad muy linda que me tocó, es una experiencia que esperé mucho. La U es un equipo grande y todo lo que se juegue hay que ganarlo".

En relación al momento del equipo, que puede conseguir una clasificación a la Copa Libertadores 2021, dijo que "es algo positivo, pero no es para confiarse. Hay que seguir trabajando de la misma manera".

Consultado por la posición que más le acomoda, manifestó que "me siento más cómodo como extremo, me he desarrollado ahí. Por suerte tengo la posibilidad de acomodarme bien por los lados".

Por último, sobre diferencias entre el fútbol uruguayo y el chileno, comentó que "allá es muy friccionado y no tan dinámico. Acá se juega con mucho dinamismo y hay intención de juego de todos los equipos".

El próximo desafío de Universidad de Chile será este miércoles 10 de enero, cuando visite a Curicó Unido a partir de las 18:30 horas en La Granja.