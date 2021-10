Cristian Paulucci: Las dos expulsiones no debieron ser, ¿eso no es ser perjudicado?

El entrenador de Universidad Católica, Cristian Paulucci, lamentó el arbitraje de Roberto Tobar, que expulsó a Germán Lanaro y Fernando Zampedri en la sufrida victoria por 3-2 ante Santiago Wanderers en San Carlos de Apoquindo.

Paulucci fue consultado si es que sintió perjudicado por Tobar en el partido, en una pregunta en que el periodista aseguró que sí (tras ser contra preguntado por el DT): "Comparto contigo, las dos expulsiones no fueron expulsiones y nos hizo jugar un tiempo con dos menos, ¿eso no es ser perjudicado?".

Además, comentó que las tarjetas rojas los mermaron físicamente: "El desgaste físico existió. Es imposible no tener desgaste con un equipo que corre mucho y con dos jugadores menos".

De todas formas, señaló que esa situación "no cambia en nada la planificación. Tenemos un plantel amplio. No me compete a mí el tema de la apelación, eso lo ve el club y el tribunal".

Junto con esto, analizó la victoria ante los "caturros": "Ganamos una final y estamos muy contentos, más allá del desgaste. Cuando estábamos 11 contra 11 íbamos ganando 3-1 y el partido estaba favorable".

Finalmente, analizó a Colo Colo, su próximo rival: "Contra Colo Colo es un partido importante, pero después quedan un montón de fechas. Hoy sacamos una tarea súper difícil".

"Siempre hay cosas que mejorar. Tenemos un partido súper importante, más allá de la posición del rival. Todos los partidos han sido difíciles. Vamos a seguir trabajando en nuestras virtudes que son demasiadas", cerró.

El clásico de la UC ante el "Cacique" será el domingo a las 16:30 horas (19:30 GMT) en el Estadio Monumental, sin Lanaro y Zampedri.