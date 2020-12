Doctor Fernando Yáñez: Hoy no hay razón para suspender el Campeonato

El doctor Fernando Yáñez, líder de la Comisión Médica de la ANFP, comentó el alza de casos de contagios por coronavirus en los clubes del fútbol chileno y aseguró que en este momento no hay razón para suspender el Campeonato Nacional, no obstante, aclaró que eso puede variar en el futuro dada incertidumbre que genera la pandemia.

"No tiene lógica suspender el campeonato por tres partidos. Esto no es predecible. Podría ser que en dos semanas probablemente esto se ponga peor y debamos parar, pero hoy no hay razón sanitaria para suspender", dijo Yáñez en entrevista con El Mercurio.

El galeno dijo además que no ha habido un cambio de criterios a la hora de suspender partidos, algo que seguramente llevará a jugar el actual torneo hasta bien entrado febrero de 2021.

"No hay norma específica para suspender ni aquí ni en ligas de Europa. Una suspensión tiene diferentes causales y requiere un análisis uno a uno, caso a caso. Por esos se suspendieron los partidos de Iquique y La Calera. Cada uno tiene causas distintas. En La Calera, por un brote que empezó con seis casos y ahora están en cuarentena todos. Y en Iquique hubo dos casos antes de un viaje en avión", expresó.

"Quiero dejar en claro que no ha habido ningún cambio de criterio. Las decisiones se toman caso a caso. Por ejemplo, si Iquique hubiese tenido ese partido en la misma región, sin necesidad de abordar un avión, el partido se jugaba", añadió.

"Tenemos comunicación fluida con los ministerios de Salud y del Deporte, y sí, hubo problemas en algunos partidos, pero la mayoría de los clubes lo ha hecho muy bien. En más de 30 mil test PCR realizados, menos del 0,5 por ciento ha sido positivo", complementó.