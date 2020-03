Duelo entre Curicó Unido y Unión La Calera también fue suspendido por el coronavirus

La ANFP también informó que el choque entre Puerto Montt y Santiago Morning no se jugará.

La ANFP anunció este lunes que el duelo programado para esta jornada entre Curicó Unido y Unión La Calera también fue suspendido por el coronavirus, sumándose así al choque entre O'Higgins y Deportes Antofagasta.

La entidad también decidió que el choque programado para el martes a las 18:00 horas (21:00 GMT) entre Deportes Puerto Montt y Santiago Morning tampoco se jugará.

En este último caso, el plantel "microbusero" optó por no viajar al sur del país luego que el equipo "salmonero" anunciara que el duelo se iba a disputar con público.

La ANFP avisó que "la medida se toma, tal como se anunció hoy en conferencia de prensa sobre el Covid-19, tras monitorear la situación con los clubes involucrados".

Unión La Calera también acusó sobre la suspensión. "Definitivamente se suspende el partido pactado para las 20:30 horas. contra Curicó Unido tras un acuerdo entre todos los involucrados. Medida tomada en base a la situación actual del #Covid19 en el país".

De esta forma, el torneo de Primera División no se jugará en la próximas dos semanas luego de la determinación tomada por la ANFP tras el paso del coronavirus a la fase 4.

En el caso de la Primera B, aún hay tres duelos de la cuarta fecha en pie, Deportes Temuco vs. San Marcos de Arica, San Luis vs. Copiapó y Unión San felipe vs. Deportes Santa Cruz.

