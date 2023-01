El irregular estado de la cancha de Santa Laura en el duelo de Unión Española y Ñublense

- Sigue el Unión Española vs. Ñublense en el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl

Unión Española y Ñublense protagonizan el segundo duelo de la primera fecha del Campeonato Nacional, aunque todas las miradas se posaron en el irregular estado de la cancha en Santa Laura.

Según contamos en Al Aire Libre en Cooperativa, el césped del recinto de Plaza Chacabuco no estaba en las mejores condiciones para el inicio del torneo. De hecho, horas antes del partido, los trabajadores del estadio intentaron "parchar" las zonas irregulares con pasto.

La condición de la cancha también fue reprobada por los hinchas también en redes sociales, ya que a través de la transmisión oficial se puede apreciar el mal estado del césped.

LA CANCHA QUE TODOS QUIEREN no aprueba en su estado

Nota 3,5

A pesar de la generosidad de Unión Española, ya que harán de locales #LosCruzados, #UdeChile y Recoleta, no está en buenas condiciones ñ. Hay zonas donde no hay pasto @alairelibrecl @Cooperativa #CooperativaContigo pic.twitter.com/bloYET9klf