Esteban Valencia: Estamos haciendo un interinato de la forma más profesional posible

El técnico de Universidad de Chile, Esteban Valencia, valoró el trabajo que ha logrado realizar con su cuerpo técnico en el interinato que lo tiene al mando del equipo, retribuido este domingo con el triunfo sobre O'Higgins por 1-0 en la duodécima fecha del Campeonato Nacional.

"Estamos haciendo un interinato de la forma más profesional posible, así es sabido por todos los dirigentes. Esto es la U, tiene obligaciones y necesidades, y nosotros hemos tratado de poner el pecho en el buen sentido para poder sacar adelante lo más pronto posible al equipo", comentó el DT en rueda de prensa.

Respecto a las convicciones y si se proyecta a futuro en la banca azul con el primer equipo, Valencia aclaró que va paso a paso.

"Mi trabajo en la labor formativa me ha ayudado a poder llevar de buena forma esta primera experiencia como entrenador a nivel profesional. Tengo la convicción de que todo lo que he hecho durante todos estos años va teniendo un crédito, pero no con el fin de quedarme trabajando en el fútbol profesional por ahora", agregó.

Universidad de Chile enfrentará al líder del torneo, Universidad Católica, el próximo domingo en el Estadio San Carlos de Apoquindo a partir de las 12:00 horas (15:00 GMT).