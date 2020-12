Estudio de la U. de Valparaíso apuntó que varios clubes chilenos están en "alto riesgo de quiebra"

Un exhaustivo análisis sobre la situación económica de los clubes de fútbol chileno de Primera División mostró que Colo Colo, Universidad de Chile, Wanderers, Everton, O'Higgins y Audax Italiano enfrentan una "complicada situación financiera que, de no corregirse en el tiempo, representa para estas instituciones un alto riesgo de quiebra", explicó el autor de este informe y académico de la Escuela de Auditoría de la Universidad de Valparaíso (UV), Alejandro Torres.

El investigador llegó a esta conclusión luego de revisar distintas variables financieras a partir de la información pública disponible, es decir, de los estados financieros de los clubes publicados en el sitio de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) al cierre del ejercicio anterior (31 diciembre de 2019), según las normas IFRS o (International Financial Reporting Standard).

Por lo tanto, no se incluyó a La Serena que no publicó sus cifras con arreglo al formato de balance clasificado, ni a Deportes Iquique que no presentaba información a esa fecha.

Torres explicó que el análisis se centró en determinar la liquidez (capacidad de cumplir los compromisos de corto plazo), solvencia (nivel de endeudamiento) y rentabilidad (rendimiento en un período determinado).

"Posterior a ello, también con cifras de los mismos estados financieros, se aplicó un modelo de predicción de quiebra, denominado 'Z de Altman', utilizado hasta el día de hoy en el estudio de la teoría financiera", explicó el profesor.

Entre sus conclusiones, el académico apuntó a "la poca diversificación de los ingresos, pues ellos son en su gran mayoría aportados por el Canal del Fútbol".