Felipe Flores: La ANFP espera que un jugador termine herido para no jugar más

El jugador aseguró que el plantel "Puma" desea que no se dispute más el torneo nacional y afirmó que hay molestia por no recibir respuestas sobre su postura.

El Campeonato Nacional nuevamente se programó, pero no todos quieren jugar el próximo fin de semana. Los futbolistas de Deportes Antofagasta están en contra de que se dispute lo que resta de torneo por los diversos disturbios que ha generado el movimiento social que comenzó hace casi un mes.

En conversación con El Mercurio, Felipe Flores reveló la postura de él y sus compañeros respecto a la situación que se vive en el balompié chileno: "Los jugadores no queremos que se juegue más este torneo, aunque no sé si nuestro voto pesará... Hicimos una votación en el equipo y se concluyó que no queríamos jugar y se lo hicimos llegar al Sifup".

El delantero afirmó que hay disconformidad, pues entiende lo que muchos de profesionales deben vivir día a día: "No hemos tenido problemas para entrenar, porque casi todos vivimos cerca del estadio, pero escuché que algunos colegas de Palestino y Audax Italiano decir que ese tema se les ha complicado, que han tenido problemas con los horarios".

El formado en Colo Colo expresó que hace una semana enviaron el mensaje al sindicato de futbolistas, pero no ha habido respuesta: "No sé si nos consideraron o solo se dejan llevar por lo que opinen los tres clubes grandes. Nuestro capitán, el 'Chapa' Rojas escribió eso en el famoso grupo de Whatsapp que tienen los capitanes, pero tampoco pasó nada".

Además, Flores señaló que el plantel nunca fue consultado: "Hay molestias. Somos jugadores igual que todos. Y muchos piensan como nosotros: que no se puede jugar sea por las demandas sociales o porque no hay seguridad. Quizás hay mucho dinero de por medio para no suspender".

"Desde Curicó, ya nos avisaron que tuviéramos cuidado, que harán lo imposible para que el partido no se juegue, que nos iría a buscar al hotel y que no nos dejarían salir del estadio. La ANFP espera que un jugador termine herido para no jugar más", profundizó el atacante.

Cabe recordar que el elenco "Puma" deberá medirse el sábado 30 ante Universidad de Concepción en el estadio Calvo y Bascuñán, a las 14:00 horas.