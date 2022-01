Gabriel Boric lamentó incidentes en la Supercopa: "No podemos naturalizar esto, no está bien"

Gabriel Boric, Presidente Electo de Chile, lamentó en sus redes sociales los incidentes de violencia provocados por barristas durante la Supercopa entre Colo Colo y Universidad Católica en Concepción, señalando que no se puede seguir naturalizando este tipo de hechos.

"Qué tontera más grande lo que está pasando en el estadio (agresiones en tribuna). Se dicen hinchas (da lo mismo el equipo que sean) y con su conducta privan a todos del espectáculo del fútbol. No les importa que haya niños ni familias. No podemos naturalizar esto. No está bien", comentó en Twitter el próximo Mandatario.

Las palabras de Boric fueron solo minutos después que el partido en el "Ester Roa" fuera suspendido por los incidentes que provocaron hinchas de Colo Colo y la UC, con trifulcas y lanzamiento de bombas de estruendo.

Además, declaró: "Condeno lo que pasa en Concepción. Los que van a hacer destrozos al estadio no son hinchas, le arruinan a todos los que quieren ver fútbol y no lo podemos seguir tolerando".

Debido a esa situación, incontrolable por los guardas de seguridad, el árbitro decidió detener el partido, con los jugadores dejando la cancha por su seguridad.

Tras el ingreso de Carabineros, que demoró en reaccionar ante los incidentes, se logró controlar la situación en las gradas, permitiendo la reanudación del encuentro despues de estar media hora, aproxidamente, detenido el juego.