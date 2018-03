Guede y polémica caída: No es casualidad, es lo que hay que aguantar por ser Colo Colo

Pablo Guede, el entrenador de Colo Colo, desató una tormenta luego de que Universidad de Concepción derrotara a su escuadra apoyado en un controvertido cobro penal.

"Vean ustedes, qué quieren que les diga. Jean Meneses miente porque Óscar (Opazo) ni siquiera lo toca. Le pregunté al línea si estaba contento y me echó. El nivel del arbitraje chileno no puede ser. Uno se mata trabajando, va y viene, y que nos den vuelta así. No muchachos, esto no es casualidad, es lo que hay que aguantar por ser Colo Colo", acusó el entrenador, quien deslizó una intencionalidad del árbitro Héctor Jona.

Guede, que además vio alimentado su malestar al ser expulsado del encuentro por reclamar la simulación de Meneses que generó el definitivo 2-1 de los penquistas, también reclamó "los penales que no nos cobraron, las amarillas a los cuatro minutos, son muchas cosas, uno se calla, los apoya, trata de no decir nada, pero lo de hoy clama al cielo, un árbitro no puede cobrar eso. Pero con todo lo acumulado, lo de hoy no tiene explicación".

Otro punto destacado por el técnico argentino fue la omisión a algunas faltas de los auricielo que pudieron dar un curso muy diferente al encuentro.

"¿Por qué no expulsó a Figueroa? Cortó un contragolpe (con una mano), y en los otros partidos si los cobran, que se pongan de acuerdo, porque algunos sí, y otros no ¿Dónde está el nivel del arbitraje chileno? Lo de hoy es para la risa", disparó.

"No iremos a reclamar, la razón siempre la tiene ellos. Esto está montado así y no hay nada que hacer. Hoy nos perjudicaron de una manera muy grosera, ya está, el problema no es mio, es de Enrique Osses que no presenta árbitros decentes", sentenció.

Guede, con el castigo de este domingo, además no podrá presentarse a comandar el clásico ante Universidad Católica, el que se dará el próximo domingo en el marco de la séptima fecha.