Harold Mayne-Nicholls: El VAR desnaturaliza el juego

El vicepresidente de Colo Colo explicó que en la vida la perfección no existe.

El vicepresidente y ex funcionario FIFA, Harold Mayne-Nicholls, entregó su opinión respecto al uso del VAR y aseguró que el concepto del videoarbitraje atenta contra la naturaleza del juego.

"Entiendo que los puristas quieren que el mundo sea perfecto, pero el mundo no es perfecto y creo que en la imperfección se construye mucho", dijo el periodista en diálogo con El Mercurio.

"Veo situaciones como el gol que le anulan a La Serena ante Cobresal y no lo puedo creer. Además, el VAR y las nuevas reglamentaciones atentan contra las reglas. Estas se fijaron en 1863 e iban a ser para todos por igual, pero eso ya no pasa", añadió Mayne-Nicholls, quien aseguró que ya no hay vuelta atrás con el videoarbitraje.

"Los puristas harían más manifestaciones que las que hoy vemos por el movimiento social", expresó.

"En el segundo gol de Antofagasta (ante Universidad Católica) demoraron cinco minutos. Si hay dudas, listo, pero cómo va a ser así, se distorsiona el juego. Insisto, en la vida la perfección no existe. Independiente de si nos favorece o nos perjudica, el VAR como concepto, desnaturaliza el juego", completó.