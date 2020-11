Jorge Garcés: "Me están pololeando algunos partidos políticos para que deje el fútbol y sirva al pueblo"

Jorge Garcés, ex técnico de Fernández Vial, Santiago Wanderers y la selección chilena, contó que recibió ofertas de partidos políticos para que sea un rostro importante en las próximas elecciones.

""En esta actividad es muy relativo todo. Me están pololendo algunos partidos políticos para que deje el fútbol y me dedique a servir al pueblo, porque yo sí serviría a la ciudadanía", declaró Garcés a La Estrella de Valparaíso.

Además, reveló algunos roles que están en carpeta: "Soy apolítico, pero están en eso, viendo si soy alcalde, diputado, constituyente, mil cosas. Escucho de todas partes".

"Me llama la atención el tema social, soy muy cercano a la gente, porque no creo que uno no tiene necesidad de saber de política para darse cuenta de las necesidades que tiene el pueblo, apostar y luchar por ello. Hay que mejorar tantas cosas. La gente necesita y espera rostros nuevos, está cansada de los políticos", precisó.

Finalmente, habló sobre su salida de Fernández Vial en Segunda División: "Uno no mira la categoría, estaba en un proyecto serio, pero la gota que rebasó el vaso fueron los arbitrajes. Había algo contra mía, quise pensar eso porque hubo partidos que no pude entender los cobros".

Consignar que las elecciones generales de Gobernadores regionales, alcaldes, consejales y constituyentes está programada para el 11 de abril del próximo año, mientras que la de senadores y diputados (y Presidencial) está fijada por el Servel para el 21 de noviembre de 2021.