Jorge Garcés: Si hubiera estado el VAR antes, algún otro título tendría en mi historial

El técnico Jorge Garcés, con experiencia en la selección chilena, Cobreloa y Santiago Wanderers, comentó su deseo de volver a dirigir y aseguró que si hubiese habido VAR desde antes, él tendría más títulos de los que tiene.

"Si hubiera estado el VAR en 2005 con Everton o en 2006 con O'Higgins, seguramente otro título tendría en mi historial. Cada vez que paso hay hinchas pidiendo mi regreso en algunos clubes eso es importa, porque te sientes vigente", dijo Garcés a La Cuarta.

Respecto a lo que puede aportar, el ex DT de la Roja aseguró que "eso lo sabe todo el mundo, la experiencia, el estar actualizado en el tiempo que no dirigí, la forma de trabajar y de manejar un grupo. Mis logros obtenidos no me los regaló nadie".

Sobre la posibilidad de dirigir en Primera, Garcés es claro y aseguró que "no mira la categoría".

"En Fernández Vial estaba en un proyecto serio, pero la gota que rebasó el vaso fueron los arbitrajes. Había algo en contra mía, quise pensar eso porque hubo partidos que no puedo entender los cobros", expresó.