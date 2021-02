Juan Pablo Vojvoda: Me gustaría seguir dirigiendo en el fútbol chileno

El técnico argentino Juan Pablo Vojvoda manifestó su deseo de seguir dirigiendo en el fútbol chileno, un día después de su salida de Unión La Calera y con su nombre sonando en la órbita de Universidad Católica.

"Hay que esperar y ver la posibilidad que pueda surgir. Lo que sí, me gustaría seguir dirigiendo en Chile, este es mi trabajo, dirigir ya sea acá o en Argentina, pero siempre con la oportunidad de crecer", comentó a La Tercera.

Respecto su decisión de dejar el cuadro cementero, explicó que "finalizaba contrato al término de este campeonato y decidimos por ambas partes no continuar, no hay nada en especial, llegamos a un acuerdo con el club de no seguir".

Además, insistió que no hay una vinculación entre su decisión de no seguir en La Calera y la salida de Ariel Holan de Ariel Holan en los Cruzados.

"Lo único claro es que no renové con la Calera y que no hubo factores externos. Las decisiones del club y mías solamente corresponden a lo interno. Aún no llega ninguna propuesta para dirigir a ningún equipo en estos momentos", precisó.

Finalmente, hizo un positivo balance por su paso en el cuadro cementero.

"Quiero agradecer a los jugadores, fue la institución que me permitió llegar al fútbol chileno, conocer desde adentro el fútbol chileno. El balance final fue muy positivo, porque se supo competir de igual a igual en Copa Sudamericana, donde quedamos afuera por penales, y le peleamos a la Católica el campeonato, aunque se perdieron puntos por detalles", sentenció.