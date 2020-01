La ANFP dio a conocer el fixture de la primera rueda del Campeonato Nacional

La ANFP dio a conocer este viernes el fixture de la primera rueda del Campeonato Nacional 2020, además de dejar establecida la programación para las cuatro fechas iniciales del torneo que arrancará el 24 de enero.

El duelo entre Everton y Universidad de Concepción le dará el vamos al torneo, en una jornada en la que O'Higgins y Unión La Calera también disputarán su primera compromiso en el certamen.

El campeón Universidad Católica se estrenará ante Santiago Wandereres el domingo 26 al mediodía, mientras que Universidad de Chile enfrentará a Huachipato en talcahuano. En tanto, el estreno de Colo Colo será el lunes 27 ante Palestino en el Estadio Monumental.

Programación primera fecha

viernes 24 de enero

Everton vs. Universidad de Concepción, 18:30 horas. Estadio Sausalito.

O'Higgins vs. Unión La Calera, 21:00 horas. Estadio El Teniente.

Sábado 25 de enero

Deportes Antofagasta vs. Coquimbo Unido, 18:00 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

Audax Italiano vs. Cobresal, 20:30 horas. Estadio Bicentenario de La Florida.

Domingo 26 de enero

Santiago Wanderers vs. Universidad Católica, 12:00 horas. Estadio "Elías Figueroa".

Huachipato vs. Universidad de Chile, 18:00 horas. Estadio CAP.

Unión Española vs. Deportes Iquique, 20:30 horas. Estadio Santa Laura.

Lunes 27 de enero

Colo Colo vs. Palestino, 19:30 horas. Estadio Monumental.

Martes 28 de enero

Curicó Unido vs. Segundo ascendido, 19:00 horas. Estadio La Granja.

Pincha acá para ver el fixture completo.

El primer clásico del año será de colonias, entre Unión Española el domingo 9 de febrero en el Estadio Santa Laura por la tercera fecha, mientras que en la jornada siguiente, el domingo 16 de febrero, Colo Colo y Universidad Católica se verán las caras.

El Superclásico entre Universidad de Chile y los albos quedó pactado para el fin de semana del domingo 22 de marzo en el Estadio Nacional, esto por la novecha fecha.

El clásico universitario entre la U y la UC también se disputará en Ñuñoa el primer semestre y será por la fecha 13 el domingo 3 de mayo.

Una semana después se verán las caras Everton y Santiago Wanderers en el clásico porteño.

La primera rueda se llevará a cabo hasta el 24 de mayo, cuando se dará paso al receso por Copa América.