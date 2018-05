La programación de la decimocuarta fecha del Campeonato Nacional

El puntero del Campeonato Nacional 2018, Universidad Católica, enfrentará a su escolta Universidad de Concepción el domingo en el Estadio "Ester Roa", en el que se asoma como el duelo más destacado de la decimocuarta fecha del torneo.

Los "cruzados" están solo tres puntos sobre el "campanil", por lo que un triunfo de los penquistas dejaría el certamen al rojo vivo.

Por su parte, Universidad de Chile abrirá los fuegos el viernes enfrentando a Palestino en el Estadio Nacional, mientras que Colo Colo se medirá ante Unión Española en Santa Laura el sábado.

La jornada finalizará el lunes 21 de mayo, que será feriado, con el encuentro entre Deportes Temuco y San Luis en el "Germán Becker".

Revisa la programación de la decimocuarta fecha:

Viernes 18 de mayo

- Universidad de Chile vs. Palestino, 20:00 horas. Estadio Nacional.

Sábado 19 de mayo

- Deportes Iquique vs. Audax Italiano, 12:00 horas. Estadio Cavancha.

- Unión La Calera vs. O'Higgins, 15:00 horas. Estadio "Lucio Fariña".

- Unión Española vs. Colo Colo, 17:30 horas. Estadio Santa Laura.

Domingo 20 de mayo

- Deportes Antofagasta vs. Everton, 15:00 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

- Universidad de Concepción vs. Universidad Católica, 17:30 horas. Estadio "Ester Roa".

- Curicó Unido vs. Huachipato, 20:00 horas. Estadio La Granja.

Lunes 21 de mayo

- Deportes Temuco vs. San Luis, 16:00 horas. Estadio "Germán Becker".