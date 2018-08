La programación de la decimonovena fecha del Campeonato Nacional

Pese a tener la ventaja suficiente para mantenerse una semana más en la cima de la clasificación, Universidad Católica y Universidad de Concepción lucharán por el liderato exclusivo del Campeonato Nacional cuando este fin de semana asuman el desafío de la decimonovena fecha.

Son 39 puntos para ambos elencos, que son perseguidos por Unión La Calera con 35, el único cuadro que puede crear una variación en lo alto cuando choque con los "cruzados" el sábado 11.

Los penquistas son responsables de abrir los fuegos y tienen programada la tarea con el agobiado Everton, último en la tabla y sin celebraciones en Primera División desde inicios de marzo.

Colo Colo, otro de los siempre favoritos para el título, recibe en el Monumental a San Luis, mientras que Universidad de Chile intentará encarrilarse tras sus últimos malos resultados frente a Unión Española en el Santa Laura.

Revisa el detalle de la programación:

Decimonovena fecha

Viernes 10 de agosto

Everton vs. Universidad de Concepción, 20:00 horas. Estadio Sausalito.

Sábado 11 de agosto

Palestino vs. Deportes Temuco, 12:00 horas. EStadio La Cisterna.

Unión La Calera vs. Universidad Católica, 15:00 horas. Estadio a definir.

Unión Española vs. Universidad de Chile, 17:30 horas. Estadio Santa Laura.

Curicó Unido vs. Deportes Iquique, 20:00 horas. Estadio La Granja.

Domingo 12 de agosto

O'Higgins vs. Deportes Antofagasta, 15:00 horas. Estadio El Teniente.

Colo Colo vs. San Luis, 17:30 horas. Estadio Monumental.

Huachipato vs. Audax Italiano, 20:00 horas. Estadio Huachipato-CAP