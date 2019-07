La programación de la fecha inicial de la segunda rueda del Campeonato Nacional 2019

Entre este viernes 26 y el domingo 28 de julio se desarrollará la decimoquinta fecha del Campeonato Nacional, que marcará el inicio de la segunda rueda de la edición 103 del torneo de Primera División en Chile.

Los responsables de abrir los fuegos serán Coquimbo Unidos y Universidad de Concepción con un choque en el Estadio "Francisco Sánchez". El sábado la atención queda puesta en lo que hagan Palestino y Universidad de Chile, cuadro que sale a confirmar su repunte luego de un primer semestre en el que circulo bajo la sombra de los puestos de descenso.

En la jornada dominical, en tanto, el puntero Universidad Católica enfrentará a Huachipato en Talcahuano, para luego dejar el relevo al escolta Colo Colo en su encuentro con Everton en el Monumental.

Revisa la agenda de fecha inicial de la segunda rueda.

Viernes 26 de julio

Coquimbo Unido vs. Universidad de Concepción, 20:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

Sábado 27 de julio

Unión Española vs. Cobresal, 12:30 horas. Estadio Santa Laura.

Palestino vs. Universidad de Chile, 15:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Audax Italiano vs. Deportes Iquique, 20:00 horas. Estadio La Florida

Domingo 28 de julio

O'Higgins vs. Deportes Antofagasta, 12:30 horas. Estadio El Teniente.

Hachipato vs. Universidad Católica, 15:00 horas. Estadio CAP.

Colo Colo vs. Everton 17:30 horas. Estadio Monumental.

Unión La Calera vs. Curicó Unido, 20:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".