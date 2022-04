La programación de la novena fecha del Campeonato Nacional

Este sábado y domingo se jugará buena parte de la novena fecha del Campeonato Nacional, instancia donde destacan la visita de Universidad de Chile a Coquimbo Unido y el duelo entre Universidad Católica ante Deportes La Serena.

Además, el líder del certamen, Colo Colo, se desplazará a Santa Laura para visitar a Unión Española en jornada dominical.

Mira la agenda de la fecha 9

Sábado 9 de abril

- Everton vs. Huachipato, 15:00 horas, Rodrigo Carvajal

- Coquimbo Unido vs. U. de Chile, 17:30 horas, Juan Lara

- U. Católica vs. Deportes La Serena, 20:00 horas, José Cabero

Domingo 10 de abril

- Cobresal vs. Audax Italiano, 12:30 horas, Gustavo Ahumada

- Palestino vs. Ñublense, 15:00 horas, Benjamín Saravia

- U. Española vs. Colo Colo, 17:30 horas, Felipe González

- Unión La Calera vs. Curicó Unido, 20:00 horas, Angelo Hermosilla

Sábado 30 de abril

- Antofagasta vs. O'Higgins, 12:00 horas. Por confirmar.