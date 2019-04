La programación de la séptima fecha del Campeonato Nacional

Entre el 5 y 7 de abril se desarrollará la séptima fecha del Campeonato Nacional 2019 y cuatro equipos lucharán por cambiar el orden en la parte más alta de la tabla.

El primero en salir a la cancha de los primeros en la clasificación será el sublíder Colo Colo, que medirá fuerzas ante el irregular Coquimbo Unido en el "Francisco Sánchez Rumoroso" la tarde del sábado.

La mayor parte de la acción se concentrará el domingo. El puntero Unión Española recibirá en casa a Curicó Unido, mientras que el campeón vigente Universidad Católica se trasladará a Viña del Mar para disputar los puntos con Everton.

En tanto, Universidad de Chile tratará salir de la zona de colistas frente al encendido Unión La Calera, que marcha tercero en el torneo.

La agenda de la séptima fecha del Campeonato Nacional:

Viernes 5 de abril

Palestino vs. O'Higgins, 17:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna

Huachipato vs. Cobresal, 20:00 horas. Estadio Huachipato-CAP.

Sábado 6 de abril

Coquimbo Unido vs. Colo Colo, 15:30 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

Universidad de Concepción vs. Audax Italiano, 18:30 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

Domigno 7 de abril

Deportes Iquique vs. Deportes Antofagasta, 12:30 horas. Estadio Cavancha.

Everton vs. Universidad Católica, 15:00 horas. Estadio Sausalito.

Universidad de Chile vs. Unión La Calera, 17:30 horas. Estadio Nacional.

Unión Española vs. Curicó Unido, 20:00 horas. Estadio Santa Laura.