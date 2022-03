La programación de la séptima fecha del Campeonato Nacional

Esta semana se disputa la séptima fecha del Campeonato Nacional, que arranca el jueves 17 con el partido entre U. de Chile y Curicó Unido.

El líder, Ñublense, cierra la fecha el lunes con su partido ante Unión Española.

Colo Colo visita a Palestino y el campeón vigente, U. Católica, a O'Higgins en Rancagua.

La programación:

Jueves 17 de marzo

- U. de Chile vs. Curicó Unido, 20:30 horas. Estadio Santa Laura.

Sábado 19 de marzo

- O'Higgins vs. Universidad Católica, 18:00 horas, Estadio El Teniente

- Cobresal vs. Coquimbo Unido, 20:30 horas, Estadio El Cobre.

Domingo 20 de marzo

- Huachipato vs. Deportes La Serena, 12:00 horas, Estadio CAP

- Palestino vs. Colo Colo, 17:30 horas, Estadio Municipal de La Cisterna

- Everton vs. Audax Italiano, 20:30 horas, Estadio Sausalito

Lunes 21 de marzo

- Deportes Antofagasta vs. Unión La Calera, 18:00 horas, Estadio "Calvo y Bascuñán"

- Unión Española vs. Ñublense, 20:30 horas, Estadio Santa Laura.