La programación de la undécima fecha del Campeonato Nacional 2018

Curicó Unido y Colo Colo abrirán la undécima fecha del Campeonato Nacional 2018 cuando se midan el sábado en el Estadio La Granja.

Por su parte, Universidad de Chile recibirá a Universidad de Concepción el domingo en el Estadio Nacional, mientras que en la misma jornada el líder Universidad Católica enfrenta a San Luis en Quillota.

Revisa la programación de la fecha 11:

Sábado 28 de abril:

- Curicó Unido vs. Colo Colo, 12:00 horas. Estadio La Granja.

- Huachipato vs. Deportes Iquique, 15:00 horas. Estadio CAP.

- Everton vs. Unión Española, 17:30 horas. Estadio Sausalito.

- Audax Italiano vs. Deportes Antofagasta, 20:00 horas. Estadio La Florida.

Domingo 29 de abril:

- Palestino vs. O'Higgins, 12:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

- Deportes Temuco vs. Unión La Calera, 15:00 horas. Estadio "Germán Becker".

- Universidad de Chile vs. Universidad de Concepción, 17:30 horas. Estadio Nacional.

- San Luis vs. Universidad Católica, 20:00 horas. Estadio "Lucio Fariña".