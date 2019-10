La programación de la vigésimo cuarta fecha del Campeonato Nacional

Ante la imposibilidad de reprogramar el fútbol chileno por la ajustada agenda de fin de año, el torneo de Primera División no se interrumpirá por la doble fecha FIFA de octubre, sino que se topará con los amistosos de selecciones nacionales durante la próxima semana.

Por ello, tras los partidos de Copa Chile agendados para el viernes y sábado, la acción del Campeonato Nacional se retomará desde el domingo y se prolongará hasta el jueves 17.

Revisa como están fijados los encuentros por la vigésimo cuarta fecha del torneo:

Domingo 13 de octubre

O'Higgins vs. Universidad de Concepción, 12:30 horas. Estadio El Teniente.

Martes 15 de octubre

Cobresal vs. Palestino, 15:30 horas. Estadio El Cobre

Unión Española vs. Coquimbo Unido, 18:00 horas. Estadio Santa Laura.

Deportes Antofagasta vs. Audax Italiano, 20:30 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

Miércoles 16 de octubre

Unión La Calera vs. Universidad Católica, 18:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

Colo Colo vs. Huachipato, 21:00 horas. Estadio Monumental.

Jueves 17 de octubre

Everton vs. Curicó Unido, 18:30 horas. Estadio Sausalito.

Universidad de Chile vs. Deportes Iquique, 21:00 horas. Estadio Nacional.