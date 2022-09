La programación de la vigésimo quinta fecha del Campeonato Nacional

Esta semana se jugará la vigésimo quinta fecha del Campeonato Nacional, con Colo Colo buscando acercarse al título, Universidad Católica a la zona de copas internacionales y Universidad de Chile tratando de escapar de los lugares cercanos al descenso.

Revisa la programación completa de la fecha:

Martes 13 de septiembre

- Coquimbo Unido vs. Audax Italiano, 18:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

- O'Higgins vs. Unión La Calera, 20:30 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.

Miércoles 14 de septiembre

- Unión Española vs. vs. Deportes La Serena, 15:30 horas. Estadio Santa Laura

- Cobresal vs. Colo Colo, 17:00 horas. Estadio El Cobre, El Salvador.

- Everton vs. Ñublense, 18:00 horas. Estadio Sausalito, Viña del Mar.

- Universidad Católica vs. Huachipato, 20:30 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.

Jueves 15 de septiembre

- Palestino vs. Universidad de Chile, 15:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

- Deportes Antofagasta vs. Curicó Unido, 18:00 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".