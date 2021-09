La programación de la vigésimo tercera fecha del Campeonato Nacional

Este martes, se comienza a jugar la fecha 23 del Campeonato Nacional, en la que Colo Colo buscará seguir firme en la cima en su duelo ante Ñublense en el Estadio Monumental.

Unión La Calera querrá seguir cerca en su encuentro ante Deportes Antofagasta, Universidad Católica volverá a jugar ante Deportes Melipilla y Universidad de Chile intentará dejar atrás el trago amargo del Superclásico ante Santiago Wanderers, que luchará por su cuarto triunfo consecutivo.

Revisa la programación de la jornada 23 del torneo:

Martes 28 de septiembre

- Deportes La Serena vs. Everton, 16:00 horas. Estadio La Portada.

- O'Higgins vs. Huachipato, 21:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.

Miércoles 29 de septiembre

- Santiago Wanderers vs. Universidad de Chile, 16:00 horas. Estadio "Elías Figueroa", Valparaíso.

- Deportes Antofagasta vs. Unión La Calera, 18:30 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

- Universidad Católica vs. Deportes Melipilla, 21:00 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Jueves 30 de septiembre

- Curicó Unido vs. Cobresal, 16:00 horas. Estadio La Granja.

- Colo Colo vs. Ñublense, 18:30 horas. Estadio Monumental.

- Audax Italiano vs. Unión Española, 21:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.

Libre: Palestino.