La programación de las primeras cuatro fechas del Campeonato Nacional 2020

La ANFP entregó el fixture de la primera rueda del Campeonato Nacional 2020 y dio a conocer la programación para las cuatro fechas iniciales de la competencia que arranca el próximo 24 de enero.

Revisa acá la programación de las fechas agendadas:

Primera fecha

Viernes 24 de enero

Everton vs. Universidad de Concepción, 18:30 horas. Estadio Sausalito.

O'Higgins vs. Unión La Calera, 21:00 horas. Estadio El Teniente.

Sábado 25 de enero

Deportes Antofagasta vs. Coquimbo Unido, 18:00 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

Audax Italiano vs. Cobresal, 20:30 horas. Estadio Bicentenario de La Florida.

Domingo 26 de enero

Santiago Wanderers vs. Universidad Católica, 12:00 horas. Estadio "Elías Figueroa".

Huachipato vs. Universidad de Chile, 18:00 horas. Estadio CAP.

Unión Española vs. Deportes Iquique, 20:30 horas. Estadio Santa Laura.

Lunes 27 de enero

Colo Colo vs. Palestino, 19:30 horas. Estadio Monumental.

Martes 28 de enero

Curicó Unido vs. Segundo ascendido, 19:00 horas. Estadio La Granja.

Segunda fecha

Viernes 31 de enero

Coquimbo Unido vs. Audax Italiano, 18:30 horas. Estadio "Sánchez Rumoroso".

Unión La Calera vs. Unión Española, 21:00 horas. Estadio "Nicolás Chahúan".

Sábado 1 de febrero

Universidad de Concepción vs. Santiago Wanderers, 12:00 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo"

Palestino vs. Huachipato, 17:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Universidad de Chile vs. Curicó Unido, 20:00 horas. Estadio Nacional.

Domingo 2 de febrero

Cobresal vs. Colo Colo, 12:00 horas. Estadio El Cobre.

Universidad Católica vs. O'Higgins, 18:00 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Deportes Iquique vs. Everton, 20:30 horas. Estadio Tierra de Campeones.

Lunes 3 de Febrero

Segundo ascendido vs. Deportes Antofagasta, 19:30 horas. Estadio por confirmar.

Tercera fecha

Viernes 7 de febrero

O'Higgins vs. Santiago Wanderers, 18:30 horas. Estadio El Teniente.

Segundo ascendido vs. Cobresal, 21:00 horas. Estadio por confirmar.

Sábado 8 de febrero

Huachipato vs. Universidad de Concepción, 12:00 horas. Estadio CAP.

Universidad de Chile vs. Unión La Calera, 18:00 horas. Estadio Nacional.

Curicó Unido vs. Deportes Iquique, 20:30 horas. Estadio La Granja

Domingo 9 de febrero

Deportes Antofagasta vs. Universidad Catolica, 12:00 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

Audax Italiano vs. Colo Colo, 18:00 horas. Estadio Bicentenario La Florida.

Lunes 10 de febrero

Everton vs. Coquimbo Unido, 19:30 horas. Estadio Sausalito.

Cuarta fecha

Viernes 14 de febrero

Coquimbo Unido vs. Huachipato, 18:30 horas. Estadio "Sánchez Rumoroso".

Unión La Calera vs. Segundo ascendido, 21:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

Sábado 15 de febrero

Santiago Wanderers vs. Universidad de Chile, 12:00 horas. Estadio "Elías Figueroa".

Palestino vs. O'Higgins, 17:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Deportes Iquique vs. Deportes Antofagasta, 21:00 horas. Estadio Tierra de Campeones.

Domingo 16 de febrero

Cobresal vs. Everton, 12:00 horas. Estadio El Cobre.

Colo Colo vs. Universidad Católica, 18:00 horas. Estadio Monumental.

Universidad de Concepción vs. Curicó Unido, 21:00 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

Lunes 17 de febrero

Unión Española vs. Audax Italiano, 19:30 horas. Estadio Santa Laura.