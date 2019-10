La resultados de la vigésimo cuarta fecha del Campeonato Nacional

Pese a la fecha FIFA y el ajustado calendario, el Campeonato Nacional no se detiene y arranca su jornada 24 este domingo y se prolongará hasta el jueves 17 de octubre.

FECHA 24

Domingo 13 de octubre

O'Higgins 1-2 Universidad de Concepción, Entretiempo. Estadio El Teniente. Síguelo en el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.

0-1: 6' Matías Cahais, autogol (UdeC); 1-1: 17' Fabrizio Ramírez (OHI); 1-2: 44' Bryan Rabello (UdeC)

Martes 15 de octubre

Cobresal vs. Palestino, 15:30 horas. Estadio El Cobre

Unión Española vs. Coquimbo Unido, 18:00 horas. Estadio Santa Laura.

Deportes Antofagasta vs. Audax Italiano, 20:30 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

Miércoles 16 de octubre

Unión La Calera vs. Universidad Católica, 18:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

Colo Colo vs. Huachipato, 21:00 horas. Estadio Monumental.

Jueves 17 de octubre

Everton vs. Curicó Unido, 18:30 horas. Estadio Sausalito.

Universidad de Chile vs. Deportes Iquique, 21:00 horas. Estadio Nacional.