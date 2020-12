Lorenzo Antillo: Se cumplieron los protocolos hasta que pasó lo de Colo Colo con Antofagasta

El presidente de Audax Italiano y contendor de Pablo Milad en las últimas elecciones de la ANFP, Lorenzo Antillo, fue crítico del accionar de la dirigencia del fútbol chileno ante el creciente número de contagiados por coronavirus y aseguró que "el protocolo establecía que no se iban a suspender partidos".

El dirigente explicó que el suspendido partido entre Colo Colo y Antofagasta marcó un precedente en la serie de errores.

"Desde ahí, el protocolo Covid nunca más se respetó. Desde ese momento la ANFP quedó amarrada con una forma errática de hacer las cosas. El protocolo establecía que no se iban a suspender partidos y que los clubes haríamos todos los esfuerzos para jugar", comentó Antillo a El Mercurio.

"Todos cumplimos hasta que pasó lo de Colo Colo. De ahí en adelante, lo que se aprobó en el consejo dejó de existir. El directorio de la informar sobre cambios de protocolo. ¿Si el campeonato debe terminar o suspenderse por covid? Se debe terminar. Ahora sin un procedimiento claro, será un desastre", añadió.

Pablo Hoffmann, gerente de O'Higgins, apuntó en esa misma línea.

"Lo más preocupante es que algunos clubes incumplen los protocolos afectando la salud de sus jugadores, la de los rivales y la del resto de la población, faltando a la confianza de las autoridades, de la ministra Pérez, que se jugó para que comenzáramos nuestras actividades. Se conversó en esa oportunidad que aquellos que se vieran debían ocupar jugadores habilitados. Así ocurre en competencias de Conmebol. No me explicó por qué en Chile eso no ocurre. Es algo que las autoridades de la ANFP deben explicar", comentó.