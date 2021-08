Los resultados de la decimonovena fecha del Campeonato Nacional

La Fecha 19 del Campeonato Nacional arranca este sábado con el duelo que enfrenta a Universidad Católica y Palestino en La Cisterna.

Sigue el desarrollo de la Fecha 19 en vivo junto a AlAireLibre.cl:

Sábado 28 de agosto

Palestino 0-0 U. Católica, Primer tiempo, Estadio Municipal de La Cisterna. Sigue la transmisión de Al Aire Libre en Cooperativa y el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.

Ñublense vs. Deportes Melipilla, 20:00 horas, Estadio "Nelson Oyarzún".

Domingo 29 de agosto

Everton vs. Deportes Antofagasta, 11:30 horas. Estadio Sausalito.

Huachipato vs. U. de Chile, 14:00 horas. Estadio Huachipato CAP-Acero

Colo Colo vs. Cobresal, 16:30 horas. Estadio Monumental.

Unión Española vs. Unión La Calera, 19:00 horas. Estadio Santa Laura.

Lunes 30 de agosto

Audax Italiano vs. O'Higgins, 18:30 horas. Estadio Municipal de La Pintana.

Curicó Unido vs. La Serena, 21:00 horas. Estadio La Granja.

Club Libre: Santiago Wanderers