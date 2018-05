Los resultados de la decimotercera fecha del Campeonato Nacional

A partir de este viernes se juega la decimotercera fecha del Campeonato Nacional 2018, ocasión en la que múltiples equipos podrán luchar para avanzar a lo alto de la tabla o para cortar los malos resultados.

Este sábado, en tanto, inicia la duodécima fecha del Campeonato de la Primera B.

Sigue en directo todas la jornadas con la cobertura de AlAireLibre.cl.

CAMPEONATO NACIONAL - FECHA 13

Viernes 11 de mayo

Colo Colo 0-0 Deportes Iquique, Primer Tiempo. Estadio Monumental. Sigue el detalle en el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl y escucha Al Aire Libre en Cooperativa.

Sábado 12 de mayo

- San Luis vs. Unión La Calera, 12:00 horas. Estadio "Lucio Fariña".

- Huachipato vs. Palestino, 15:00 horas. Estadio CAP.

- Everton vs. Curicó Unido, 20:00 horas. Estadio Sausalito.

Domingo 13 de mayo

- Universidad Católica vs. Universidad de Chile, 12:00 horas. Estadio San Carlos.

- Audax Italiano vs. O'Higgins, 17:30 horas. Estadio Bicentenario La Florida.

- Deportes Temuco vs. Unión Española, 15:00 horas. Estadio "Germán Becker".

- Universidad de Concepción vs. Deportes Antofagasta, 20:00 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

Campeonato Primera B

Sábado 12 de mayo

Rangers vs. Santiago Morning, 17:30 horas. Estadio Fiscal de Talca

Deportes Puerto Montt vs. Santiago Wanderers, 18:00 horas. Estadio Regional de Chinquihue

Coquimbo Unido vs. Unión San Felipe, 19:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"

Domingo 13 de mayo

Deportes Valdivia vs. Barnechea, 12:00 horas. Estadio Parque Municipa

Deportes Copiapó vs. Deportes Melipilla, 15:30 horas. Estadio "Luis Valenzuela Hermosilla"

Cobreloa vs. Magallanes, 16:00 horas. Estadio Zorros del Desierto

San Marcos de Arica vs. Ñublense, 16:00 horas. Estadio Carlos Dittborn

Deportes La Serena vs. Cobresal, 16:30 horas. Estadio La Portada