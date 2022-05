Los resultados de la fecha 12 del Campeonato Nacional

Este fin de semana se juega la fecha 12 del Campeonato Nacional. Sigue los resultados en vivo y online AlAireLibre.cl:

Sábado 7 de mayo

- O'Higgins 2-2 Unión Española. Finalizado. Estadio El Teniente, Rancagua. Sigue el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.

0-1: 4'; Leandro Garate (UE), 1-1: 23'; Moisés González (OHI), 2:1; 33'; Pedro Pablo Hernández (OHI), 2-2: 80'; Vicente Conelli (UE)

- Universidad de Chile 0-0 Deportes La Serena. Segundo tiempo. Estadio Santa Laura. Sigue el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl. Sigue el relato de Al Aire Libre en Cooperativa.

Domingo 8 de mayo

- Palestino vs. Antofagasta. 12:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna

- Ñublense vs. Universidad Católica. 17:30 horas. Estadio "Nelson Oyarzún", Chillán

- Coquimbo Unido vs. Huachipato. 20:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"

Lunes 9 de mayo

- Cobresal vs. Everton. 15:00 horas. Estadio El Cobre, El Salvador

- Curicó Unido vs. Colo Colo. 18:00 horas. Estadio La Granja

- Unión La Calera vs. Audax Italiano. 20:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".