Los resultados de la fecha 13 del Campeonato Nacional

Sigue en vivo y online el desarrollo de la fecha 13 del Campeonato Nacional, que tiene como plato fuerte el clásico estudiantil de este domingo entre U. Católica, que es líder, y Universidad de Chile.

Los resultados:

Jueves 1 de octubre

- Palestino vs. U. de Concepción, 13:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna. Sigue el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.

Viernes 2 de octubre

- Santiago Wanderers vs. Deportes Iquique, 11:00 horas. Estadio "Elías Figueroa".

- O'Higgins vs. Coquimbo Unido, 16:00 horas. Estadio El Teniente.

Sábado 3 de octubre

- Deportes La Serena vs. Unión Española, 11:00 horas. Estadio La Portada.

- Deportes Antofagasta vs. Cobresal, 13:30 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

- Curicó Unido vs. Everton, 16:00 horas. Estadio La Granja.

- Colo Colo vs. Huachipato, 18:30 horas. Estadio Monumental.

Domingo 4 de octubre

- U. Católica vs. U. de Chile, 14:00 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

- Unión La Calera vs. Audax Italiano, 16:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".