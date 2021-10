Los resultados de la Fecha 29 del Campeonato Nacional

El Campeonato Nacional juega su vigésimo novena fecha, la que significa otra crucial jornada para todos los equipos en sus distintos objetivos.

CAMPEONATO NACIONAL - FECHA 29

Viernes 29 de octubre

- Santiago Wanderers 1-1 Palestino, Finalizado. Estadio "Elías Figueroa".

0-1: 25' Luis Jiménez (PAL); 1-1: 32' José Manuel Ajá (SW)

- Deportes La Serena 0-0 Huachipato, Primer tiempo. Estadio La Portada.

Sábado 30 de octubre

- Universidad de Chile vs. Curicó Unido, 16:00 horas. Estadio El Teniente.

- Unión Española vs. Everton, 18:30 horas. Estadio Santa Laura.

Domingo 31 de octubre

- Deportes Antofagasta vs. Ñublense, 12:30 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

- O'Higgins vs. U. Católica, 18:00 horas. Estadio El Teniente.

- U. La Calera vs. Deportes Melipilla, 20:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

Club libre: Cobresal