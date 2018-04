Los resultados de la octava fecha del Campeonato Nacional y de la novena fecha de la Primera B

Este fin de semana se juega la octava fecha del Campeonato Nacional y la novena del Torneo de la Primera B y tú puedes seguir en directo toda la jornada.

Campeonato Nacional, octava fecha:

Viernes 6 de abril

Deportes Temuco 0-4 Deportes Iquique, Finalizado. Estadio "Germán Becker". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

0-1: 54' Nicolás Orión (IQU). 0-2: 67' Diego Fernández (IQU). 0-3: 75' Raúl Becerra (IQU). 0-4: 90+3' Hans Salinas (IQU).

Sábado 7 de abril

Everton vs. Unión La Calera, 12:00 horas. Estadio Sausalito.

Deportes Antofagasta vs. Huachipato, 15:00 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

Universidad de Chile vs. Curicó Unido, 17:30 horas. Estadio Nacional.

Universidad de Concepción vs. Audax Italiano, 20:00 horas. Estadio "Ester Roa".

Domingo 8 de abril

San Luis de Quillota vs. Colo Colo, 15:00 horas. Estadio "Lucio Fariña".

Universidad Católica vs. Palestino, 17:30 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo

Unión Española vs. O'Higgins de Rancagua, 20:00 horas. Estadio Santa Laura.