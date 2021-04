Los resultados de la tercera fecha del Campeonato Nacional

Sigue en vivo y online los resultados de los encuentros válidos por la tercera fecha del Campeonato Nacional junto a AlAireLibre.cl.

Sábado 10 de abril

- Unión Española 0-1 Melipilla. Primer tiempo, Estadio Santa Laura. Sigue el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.

0-1: 6; Gonzalo Sosa (MEL)

- Audax Italiano vs. U. Católica, 18:30 horas, Estadio El Teniente. Sigue el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.

Domingo 11 de abril

- Deportes La Serena vs. U. de Chile, 15:00 horas, Estadio La Portada

- S. Wanderers vs. U. La Calera, 17:30 horas, Estadio "Elías Figueroa"

- Colo Colo vs. O'Higgins, 20:00 horas, Estadio Monumental

Lunes 12 de abril

- Ñublense vs. Cobresal, 12:00 horas, Estadio "Nelson Oyarzún"

- Palestino vs. Everton, 15:00 horas, Estadio La Cisterna

- Curicó vs. Antofagasta, 17:15 horas, Estadio La Granja

Libre: Huachipato