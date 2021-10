Los resultados de la vigésimo quinta fecha del Campeonato Nacional

Este miércoles 6 de octubre comienza la vigésiso quinta fecha del Campeonato Nacional, que se jugará en plena fecha triple de la selección chilena por las Clasificatorias rumbo a Qatar 2022.

Miércoles 6 de octubre

Universidad Católica vs. Unión Española, 20:30 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo. Revisa el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl y la transmisión radial de Al Aire Libre en Cooperativa.

Sábado 9 de octubre

Audax Italiano vs. Palestino, 12:30 horas. Estadio Municipal de La Pintana.

Everton vs. U. de Chile, 15:30 horas. Estadio Sausalito.

Deportes Antofagasta vs. Deportes Melipilla. 18:00 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán"

Colo Colo vs. Huachipato, 20:30 horas. Estadio Monumental.

Domingo 10 de octubre

Deportes La Serena vs. Cobresal, 14:00 horas. Estadio La Portada.

Lunes 11 de octubre

O'Higgins vs. Santiago Wanderers, 16:00 horas. Estadio El Teniente.

Curicó Unido vs. Ñublense, 20:30 horas. Estadio La Granja.

Club Libre: Unión La Calera.