Lucero: Hay que seguir con esta humildad para conseguir el objetivo lo antes posible

El delantero de Colo Colo Juan Martín Lucero se refirió a su gran regreso en el 4-0 sobre Unión Española, y aseguró que esperan seguir con la misma humildad y seriedad para conseguir el título lo antes posible.

"Nos venía costando, pero concretamos las situaciones que tuvimos, con uno o dos goles no nos estaba alcanzando, pero hoy hicimos cuatro y quedamos con el arco en cero, asi que nos vamos felices", dijo el "Gato" a TNT Sports tras el compromiso.

En esa línea, agregó que "como el equipo necesita de cada uno de los jugadores, yo necesito al equipo para rendir. Si no fuera por los chicos y el cuerpo técnico que me apoya yo no haría nada. Hay que seguir con esta seriedad y humildad para conseguir el objetivo lo antes posible".

Finalmente, comentó que "venimos trabajando muy bien, hemos mantenido un nivel alto desde que arrancó el torneo, eso está reflejado en los números, podemos perder, ganar o empatar y la idea siempre es la misma".