Luis Baquedano y la opción de que la U sea local en Santa Laura: No tenemos veto

El gerente general de Unión Española, Luis Baquedano, no se cierra a que Universidad de Chile pueda ser local en el Estadio Santa Laura luego de que el Nacional quedase habilitado para jugar únicamente duelos de Clase A.

"¿Si viene la U? No tenemos veto a priori y lo tendrá que ver la U. No sé cómo va caminar esto, es adelantarnos a fijar una posición, veamos cómo sigue. Primero es pasar la valla de calificar como estadio, que tiene que ver con requisitos sanitarios, y luego ver cómo será con los clubes que tienen que buscar estadios y ver cómo lo harán. Si ellos pagan, les van a pagar. Eso no está definido", comentó el funcionario hispano en diálogo con La Cuarta.

"A nosotros nos preocupa si cargamos mucho la cancha se va a destruir y no vamos a llegar a fin de año con las condiciones en que está. Más que beneficio económico me preocupa la cancha", añadió.

Baquedano explicó los pasos a seguir para que finalmente el recinto de Plaza Chacabuco esté en la lista final en el reinicio del Campeonato Nacional.

"Saldrá tras una inspección, donde seguramente nos dirán qué hay que modificar, pero en una visión general el estadio no tiene inconvenientes", comentó.