Mario Salas anticipó regreso a San Carlos para enfrentar a la UC: Es un lugar que me dio muchas alegrías

Mario Salas, técnico de Huachipato, anticipó la crucial visita que tendrán los acereros la próxima semana a San Carlos de Apoquindo para enfrentar a Universidad Católica, equipo donde vivió los mejores momentos de su carrera como técnico en el fútbol nacional.

"Me imagino que en el momento va a ser emocionante, pero la verdad que uno con el correr del tiempo, con tantos años siendo técnico, uno se acostumbra a estas cosas", expresó el "Comandante" a TNT Sports.

Salas dirigió a los cruzados por tres temporadas, entre 2015 y 2017, aunque la más exitosa de todas fue en 2016, al ganar los torneos de Clausura y Apertura, el primer bicampeonato en la historia de la UC.

"Guardo un cariño muy especial por la gente de Católica, es algo que no se me va a olvidar nunca. Los jugadores, la institución, los dirigentes, la hinchada, todo es parte de mi trayectoria como técnico. Es un lugar que me dio muchas alegrías", aseveró.

Cinco años después, el escenario es totalmente diferente para el "comandante". Huachipato está en la lucha por mantener la categoría y está obligado a ganar para seguir con vida. La Franja, en cambio, lucha por el título ante Colo Colo, ambos igualados en el primer lugar.

En ese marco, Salas descartó que buscará el triunfo para darle una mano a los albos, club que dirigió entre 2019 y 2020.

"Nosotros vamos a luchar hasta el final. Vamos a ir a San Carlos a pelear de igual a igual y tratar de ganar el partido, que es el único resultado que nos sirve. El objetivo es solo uno: El beneficio de Huachipato", concluyó.