Mario Salas: En momentos nos vimos sobrepasados

Colo Colo sufrió este sábado en su visita al Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" al caer por 2-0 frente a Coquimbo Unido, un resultado que acabó con su impulso anímico luego de haber triunfado en la fecha pasada y en Copa Sudamericana en el inicio de la semana.

Para el entrenador Mario Salas, la victoria del combinado "filibustero" se justificó en su valentía para afrontar el duelo y en los propios errores del "cacique", los que intentará resolver para "seguir mejorando".

"No es un buen partido de Colo Colo, Coquimbo se lleva los puntos de forma muy merecida, pero creo que pudimos dar un punto de inflexión a favor nuestro, para generar algo que nos significara tener el control y la verdad es que no lo tuvimos en ningún momento. Coquimbo fue un justo merecedor del partido, hizo las cosas my bien y en momentos nos vimos sobrepasados", comentó el DT.

En su análisis, el "Comandante" apuntó a las debilidades individuales de sus jugadores, los que por su categoría debieron ser superiores al momento de encarar. También destacó que se se vieron poco efectivos con sus opciones frente a la portería del aurinegro.

"Yo creo que hay dos cosas, una que Coquimbo explota muy bien sus fortalezas y nosotros nos vemos sobrepasados con eso, en algún momento en el primer tiempo nosotros tenemos el control y estamos muy bien parados. Después Coquimbo tiene una forma en marcar, de forma personal, entonces quedamos 3-3 abajo y 2-2 arriba, en esa situación Coquimbo fue más preciso y contundente, nosotros deberíamos ganar más estos partidos que perderlos por la categoría de nuestros jugadores en los mano a mano. Coquimbo jugó muy bien en algunos pasajes y nosotros demostramos flaquezas que tenemos que ir mejorando", argumentó.

"El partido de ellos fue my valiente, nosotros nunca pudimos generar algo para aprovechar esa igualda numérica porque siempre nos encontramos con el arco a las espaldas, habián muchas pelotas que no controlaban pero en la salida nuestra nos presionaban de frente y nunca tuvimos solución para salir jugando de forma más precisa, entonces cuando piensas la situación pasa por estar en un estado de tensión permanente", agregó.

El entrenador, pese a que no buscó una justificación del resultado en la apretada agenda de Colo Colo tanto en el plano local como en el internacional, apuntó a que "venimos de un viaje agotador (desde Ecuador), que no es una excusa, de jugar encuentros seguidos y esa responsabilidad es mía y yo me hago cargo de como juega el equipo, hoy sin duda yo veo algo que espero no volver a cometer los errores y sí aprovechar lo que hicimos positivamente para seugir mejorando".

Al ser cuestionado sobre por qué dejó como suplentes a Esteban Paredes y a Jorge Valdiva, los que entraron para disputar la última media hora el cotejo, explicó que todas sus decisiones las hace de forma estudiadas, que se "preocupa de la salud" de sus ridigidos y de sus propios objetivos, y que "si decidimos dejar a Jorge y a Esteban afuera fue por algo".