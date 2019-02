Mario Salas: Ganamos con justicia, nuestro equipo estuvo arriba de Unión Española

Colo Colo superó por 3-1 a Unión Española en la primera fecha del Campeonato Nacional. Para Mario Salas, el resultado llega para refrescar la confianza en su proceso, luego de una pretemporada en donde su equipo perdió cinco partidos de forma seguida.

Tras el éxito frente a los rojos en el Estadio Santa Laura, el "Comandante" valoró el rendimiento de su equipo y el nivel individual de sus jugadores.

"Ganamos justicieramente. Fuimos un equipo que estuvo arriba sobre Unión Española. vamos de menos a más y tenemos que encontrar nuestro sello", dijo el DT.

"Uno siempre espera un partido perfecto, pero vamos por buen camino. Seguimos mejorando, y seguimos con estas ganas de seguir mejorando el juego. Fue un partido bueno, tenemos un muy buen porcentaje de posesión. En general fue muy bueno", complementó.

También destacó el aporte de los suplentes, tras las bajas del capitán Esteban Paredes y de la figura Jorge Valdivia. Sus felicitaciones también fueron de forma especial para Andrés Vilches, que este domingo marcó un doblete en el arco de los hispanos.

"Me voy satisfecho porque los jugadores que no estaban considerado como titulares en inicio de temporada lo hicieron bastante bien y le dimos una alegría al pueblo colocolino. Fue un partido que no tuvimos puntos bajos, solamente rendimientos por sobre la media. Estoy contento por lo de Andrés y todos los jugadores", sostuvo.

La próxima prueba para Salas y sus dirigidos en el campeonato será el viernes 22 de febrero, cuando reciban en el Estadio Monumental a Universidad de Concepción.