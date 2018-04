Matías Dituro: Debemos trabajar en sostener el buen fútbol que mostramos por momentos

El portero de Universidad Católica Matías Dituro conversó con el panel de Al Aire Libre en Cooperativa del momento que atraviesan los cruzados, asegurando que el equipo ha ido de menos a más, pero que deben seguir trabajando en sostener por más tiempo el buen fútbol que exhiben por momentos.

"Estamos muy contentos por el resultado (2-1 sobre Palestino), nos mantiene punteros. Por momentos no hacemos el juego que queremos que es ser algo más vertical, pero en otros instantes sí, teniendo buena posesión de balón, aunque en el último partido nos faltó concretar", comenzó diciendo.

Sobre el juego mostado por el equipo, expuso: "Ha cambiado mucho, sobre todo por momentos del partido en los que el equipo hace lo que quiere hacer, lo que trabaja en la semana, teniendo una posesión que daña al rival".

"hay veces que llegamos al buen fútbol y el buen nivel. Tenemos que mejorar en sostener esos buenos momentos por más tiempo durante el partido, para tener la confianza total", agregó el argentino.

Consultado por lo que busca el técnico Beñat San José, apuntó: "Queremos que las líneas sean cortas. Que la distancias entre nuestros defensores y delantero no sean más de 15 o 20 metros. Este es un trabajo que realizamos durante la semana y que en los primeros partidos no se notaba, fuimos de menos a más en ese sentido. Estamos trabajando la presión un poco más alta, no es fácil manifestar una idea de juego, pero los resultados se nos fueron dando y nos ayudó".

Lo que dejó la derrota ante Colo Colo

Dituro también habló del clásico que perdieron ante Colo Colo en el Estadio Monumental, asegurando que en ese partido no lograron exhibir lo mejor del juego colectivo que ha alcanzado el equipo.

"Por situaciones del partido y porque el rival nos controló, nos fuimos un poco más atrás... En el segundo tiempo hicimos méritos para empatarlo, mientras en el primer tiempo Colo Colo fue superior"

Finalmente, lamentó el penal que definió aquel partido. "Nosotros vimos la jugada, fue bastante dudoso que al parecer lo vio solamente el línea. Nos duele por ser un partido tan decisivo y con tanta gente atenta... Duele perder así, pero levantamos la cabeza y conseguimos un triunfo que ahora nos tiene punteros", sentenció.