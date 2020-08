Médico de la Comisión Retorno: La mayoría de los estadios podrán ser usados

El médico de la Comisión Retorno de la ANFP Fernando Yáñez aseguró que la mayoría de los estadios chilenos cumplen con los requisitos para albergar partidos del Campeonato Nacional una vez se reanude el certamen.

"Con modificaciones menores, la mayoría de los estadios cumplirá con los protocolos internacionales y podrán ser usados. La Sociedad Chilena de Medicina del Deporte revisará los recintos", comentó Yáñez a El Mercurio.

"No contemplamos reuniones dobles, lo que no significa que no se puedan hacer. Se pueden jugar un partido y luego disponer del tiempo suficiente para sanitizar el estadio par que luego jueguen otros equipos. Los clubes deben asumir que la localía no será ejercida como se acostumbra", añadió.

Según la información publicada por el matutino, en cada partido habrá un total de 324 personas las que se deglosan en 111 en cancha, 117 al interior y 96 personas en el exterior.