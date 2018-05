Milito tras "emboscada" de barristas: La campaña no ha sido horrorosa, me pareció exagerada

El lunes 21 de mayo el entrenador de O'Higgins, Gabriel Milito, fue encarado por barristas en medio de una carretera para exigir su renuncia debido a los resultados irregulares del cuadro rancagüino, algo el argentino repudió porque además carece de justificación, ya que el equipo se mantiene con chances en el Campeonato Nacional.

"La campaña tampoco ha sido horrorosa, estamos a dos puntos de alcanzar al grupo que está clasificando a la Copa Sudamericana. Con todo lo que nos queda, me pareció exagerada esta situación, pero no me siento intimidado", aseguró.

"Es un hecho que nunca me había tocado vivir en ningún lugar donde el fútbol me ha llevado, tanto como jugador como entrenador, y lógicamente, por un lado estoy sorprendido y por otro lado vivir ese tipo de situaciones es poco habitual, tengo una sensación de tristeza porque me parece que la situación no es tan compleja como para que haya ocurrido lo que ocurrió", señaló el entrenador.

El DT argentino además comentó que ha recibido el respaldo total por parte del club y de sus jugadores, aunque "después hay ciertas decisiones que escapan a mi responsabilidad, que tienen que ver con las responsabilidades dirigenciales y por lo que tengo entendido en eso están".

Este tipo de actitudes matonescas, como ya habían sido calificadas por el presidente del cuadro celeste, además causan daño al deporte en general. "No es saludable para el fútbol, no es saludable para las personas que nos toca pasar por ese momento y tampoco es saludable para un club tan serio como lo es O'Higgins", cerró