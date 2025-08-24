Ñublense extiende su racha de triunfos a costa de un Deportes Iquique que sigue tocando fondo

La Fecha 21 del Campeonato Nacional 2025 vio su último partido este domingo en la cancha del Tierra de Campeones, donde Deportes Iquique sufrió una dolorosa derrota de 2-0 a manos de Ñublense, resultado que empieza a sentenciar el destino de los nortinos con el descenso y encumbra a los de Chillán cerca de la zona de copas internacionales.

Con esta dura derrota en casa, Iquique sigue sumergido como colista del campeonato con solo 11 puntos, a 7 de distancia de poder escapar de la zona de descenso directo.

Por su lado Ñublense escaló al noveno lugar de la tabla con 29 unidades, solo a tres de poder alcanzar los puestos de clasificación a Copa Sudamericana.

⚽ Los goles en Deportes Iquique vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2025

La escuadra de Ronald Fuentes aprovechó una expulsión en Iquique a los 32' de la primera mitad, donde César Fuentes vio la tarjeta roja directa por una entrada temeraria que lo hizo irse a las duchas.

Tras cartón, vino la apertura de la cuenta para Ñublense mediante Gonzalo Sosa, que en los 36' recibió de Matías Plaza y logró enviar el balón al fondo de la red del arco iquiqueño.

La sentencia en el marcador a favor de los Diablos Rojos llegaría a los 56' en el complemento, cuando Gabriel Graciani se matriculó con el segundo y decisivo gol del compromiso.

Resumen de Deportes Iquique vs Ñublense

Estadísticas de Deportes Iquique vs Ñublense