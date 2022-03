Pablo Guede y la posibilidad de retornar a Chile: Por ahora, no hay ninguna oferta

Luego de quedar sin club en México tras su paso por Necaxa, el técnico argentino Pablo Guede comentó su futuro y aseguró que de momento no tiene ofertas para retomar la actividad explicando que tiene cosas en su vida para ordenar.

"Estoy en una pausa, quiero organizar un par de cosas de mi vida, pensar para tomar decisiones importantes", dijo el nacido en Buenos en diálogo con Radio La Red, de Argentina.

"No tengo idea sobre ninguna oferta. Por ahora no hay nada claro, ni una propuesta, nada. Yo prefiero esperar", añadió el ex DT de Palestino y Colo Colo, cuadro donde ganó un Campeonato Nacional, una Copa Chile y dos Supercopa.