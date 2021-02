Pablo Solari: Estamos muy fuertes de cabeza para las finales que nos quedan

El joven argentino Pablo Solari, quien llegó a Colo Colo esta temporada, aseguró que el plantel está concentrado en las tres finales que le quedan para mantener la categoría.

"Estoy pensando solamente en Iquique, estamos muy concentrados en ganar estas tres finales que nos quedan y después ver mis objetivos", comentó en conferencia de prensa.

En esa misma línea, añadió que "estamos muy fuertes de cabeza para las finales. Y nos preparamos cada partido para jugarlo como una final".

Consultado por su rápida adaptación en el equipo, señaló que "este club es reconocido en Sudamérica y es el más grande de todo Chile, por eso siento así esta camiseta".

"Gustavo (Quinteros) me pide tranquilidad y que termine bien las jugadas. Que no me apure y tome buenas decisiones", precisó.

Sobre la extensión de su préstamo hasta diciembre de 2021, Solari dijo que está "muy contento, le agradezco al club que me dio la posibilidad de jugar profesionalmente. Estoy contento en este hermoso club"

Por otra parte, sobre comparaciones con Marcelo Barticciotto, ídolo del club y actual comentarista de Al Aire Libre, expresó que "es un orgullo que me comparen con un fénomeno así. No me siento parecido a nadie, yo hago mi juego y trato de mostrar mis cualidades"

En relación a jugadores que admira, el argentino manifestó que "mirando el fútbol europeo veo monstruos como Alexis Sánchez y Kylian Mbappé, pero uno trata de hacerlo lo mejor puede".

El próximo duelo de Colo Colo será ante Deportes Iquique el sábado 6 de enero a las 21:30 horas en el Estadio Tierra de Campeones.