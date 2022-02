Palestino venció a Universidad Católica con oficio y le quitó el invicto en el Campeonato

Palestino se hizo fuerte en su cacha y acabó con el invicto de Universidad Católica en el Campeonato Nacional, venciéndolos en un intenso y polémico 3-2.

En una de las primeras acciones de peligro, el juez Fernando Véjar concedió un penal favorable a la visita por una mano de José Bizama. Fernando Zampedri se puso frente al balón pero su remate quedó en las manos del arquero Daniel Sappa.

Segundos después de la ejecución, Véjar recibió un llamado del VAR por un adelanto del portero "árabe", por lo que la pena máxima se tuvo que repetir y el goleador argentino no falló en los 23'.

Palestino encontró la llave del empate rápidamente tras otro penal por falta de Branco Ampuero sobre Luis Jiménez. Bryan Carrasco ejecutó el remate que tapó en primera instancia Sebastián Pérez, pero que el ex jugador de Audax Italiano se encargó en introducir en el arco para la igualdad en los 27'.

En la segunda mitad llegó la polémica. Luis Jiménez marcó en los 55' con un buen remate bajo al que no pudo llegar el arquero de los "cruzados", sin embargo el equipo de Paulucci reclamó que en la jugada previa del gol el balón había abandonado la cancha. El juez Véjar no se percató y tampoco fue llamado por el VAR, que no tiene injerencia en ese tipo de instancias.

La UC logró igualar el partido en los 64' gracias a un tanto de Felipe Gutiérrez, quien había ingresado solo minutos antes en reemplazo de Juan Leiva.

Cuando el cuadro de Paulucci buscaba insesantemente el gol de la victoria, un letal contrataque fue culminado con un gran remate de Agustín Farías que se coló en el palo izquierdo de Sebastián Pérez en los 83'.

Con más corazón que fútbol, el equipo "cruzado" adelantó sus líneas e hizo ingresar al argentino Lucas Melano, sin embargo poco pudo hacer para evitar la primera derrota de la UC en el Campeonato.

Tras su triunfo, Palestino escaló hasta el segundo puesto con 8 unidades y se mantiene invicto en el torneo. En la próxima fecha, los de Gustavo Costas recibirán a Unión La Calera el viernes 4 de marzo a las 18:00 horas (21:00 GMT).

Pese a la derrota, los de Paulucci se mantienen en el primer lugar gracias a sus 9 unidades, pero cedieron terreno con sus perseguidores. En la siguiente fecha, los "cruzados" visitarán a Cobresal el domingo 6 de marzo a las 20:30 horas (23:30 GMT).