Paredes sobre los incidentes: Es inaceptable que nuestra gente agreda a los jugadores

El delantero de Colo Colo Esteban Paredes lamentó los incidentes que generaron la suspensión del encuentro ante Universidad Católica en el Estadio Monumental, afirmando que es "lamentable que nuestra gente agreda a los jugadores".

"Es inaceptable que nuestra misma gente perjudique a un compañero de nosotros. No sé que irá a pasar, si va a haber sanciones o no, porque no lo decidimos nosotros", declaró el ariete tras el encuentro.

En la misma línea, apuntó que: "Esto se veía venir. Hay gente que tiene que preocuparse de la seguridad en los estadios. Es lamentable, vamos a ver lo que sucede en los próximos días".

Sobre la agresión que sufrió Nicolás Blandi, declaró que: "Cuando lo vea voy a ver cómo está, pero insisto en que es lamentable".

Por último, Paredes señaló que: "Espero que los hinchas se porten bien. Vengan a disfrutar el fútbol, a cantar, pero nos encontramos con situaciones como estas y nos afecta".